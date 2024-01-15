Бывшая нидерландская футболистка, а ныне успешный тренер Сарина Вигман признана лучшей женщиной-тренером 2023 года по версии ФИФА. Награду Вигман получила во время проходящей прямо сейчас в Лондоне церемонии FIFA The Best. С 2021 года Вигман возглавляет национальную сборную Англии.

Отметим, что Вигман стала лучшей среди женщин в тренерском деле второй год подряд.

Ранее на премии назвали лучшего тренера-мужчину 2023 года. Им ожидаемо стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Также названа символическая сборная года по версии ФИФА из 11 игроков.