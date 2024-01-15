Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии FIFA.

Наставник «горожан» получил награду в рамках церемонии вручения призов, проходящей в Лондоне. В финальной тройке испанский специалист опередил Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии). В пятёрку номинантов также попали Анге Постекоглу («Селтик» и «Тоттенхэм») и Хави («Барселона»).

Ранее Гвардиола получал аналогичную награду в 2009 и 2011 году. В ушедшем году «Манчестер Сити» под руководством испанца выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.