​Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед» - это игрок «Баварии»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг думает не только о текущем, но и о следующем трансферном окне. Как стало известно немецкому Sky, нидерландский специалист хочет видеть на «Олд Траффорд» защитника Маттейса де Лигта из «Баварии». Тен Хаг прекрасно знает этого футболиста по работе в «Аяксе».

Источник уточняет, что тен Хаг будет пытаться заполучить де Лигта летом, если, конечно, тренера к тому моменту не уволят из «Манчестер Юнайтед».

24-летний Маттейс де Лигт оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 65 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 нидерландец провёл 12 матчей, в которых забил один гол.