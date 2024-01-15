​Тренер «Брентфорда» хочет сохранить Тони

В среду истекает срок восьмимесячной дисквалификации Айвена Тони – форварда «Брентфорда» наказывали за нарушение правил о ставках. Слухи связывают Тони с несколькими статусными клубами, но рулевой «пчёл» Томас Франк не устаёт повторять, что хочет сохранить 27-летнего игрока в команде.

«Всё совершенно ясно – я не хочу его отпускать. Я имею в виду, что хочу сохранить его на как можно более долгий период. Моя задача сейчас – подготовить его к матчу против «Ноттингем Форест», - сказал Франк журналистам.

Матч «Брентфорд» - «Ноттингем Форест» пройдёт в ближайшую субботу, 20 января.