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​Тренер «Брентфорда» хочет сохранить Тони

15 Января 2024 • 20:37 Комментировать
Брентфорд
...
Ноттингем Форест
20.01 20:30

В среду истекает срок восьмимесячной дисквалификации Айвена Тони – форварда «Брентфорда» наказывали за нарушение правил о ставках. Слухи связывают Тони с несколькими статусными клубами, но рулевой «пчёл» Томас Франк не устаёт повторять, что хочет сохранить 27-летнего игрока в команде.

«Всё совершенно ясно – я не хочу его отпускать. Я имею в виду, что хочу сохранить его на как можно более долгий период. Моя задача сейчас – подготовить его к матчу против «Ноттингем Форест», - сказал Франк журналистам.

Матч «Брентфорд» - «Ноттингем Форест» пройдёт в ближайшую субботу, 20 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд айвен тони

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