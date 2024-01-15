​Жоэлинтон может пропустить остаток сезона

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон может пропустить больше времени, чем ожидалось. Несколько дней назад главный тренер команды Эдди Хау сообщал о том, что бразилец выбыл как минимум на шесть недель. Теперь бразильский филиал ESPN передаёт информацию о том, что Жоэлинтону может понадобиться хирургическое вмешательство. В таком случае футболист рискует пропустить всю оставшуюся часть сезона.

В сезоне 2023/2024 Жоэлинтон провёл 23 официальных матча. В них бразилец забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жоэлинтона в 42 миллиона евро.

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