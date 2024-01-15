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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ сделала заявление по финансовым нарушениям двух клубов официально

15 Января 2024 • 20:06 Комментировать

На официальном сайте Английской премьер-лиги было опубликовано заявление. Оно касается нарушений финансовых правил со стороны двух клубов – «Эвертона» и «Ноттингем Форест». «Ириски» и «лесники» признали, что превысили убытки за период, который завершается сезоном 2022/2023.

«Эвертон» и «Ноттингем Форест» подтвердили Премьер-лиги, что они нарушили правила прибыльности и устойчивого развития», - говорится в заявлении.

Теперь дела «Эвертона» и «Ноттингем Форест» переданы на рассмотрение отдельным комиссиям. По итогам разбирательства будет определено наказание. АПЛ до того момента не будет давать комментариев.

Напомним, что в этом сезоне с «Эвертона» уже снимали 10 очков за финансовые нарушения.

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