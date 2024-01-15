​«Ньюкасл» готов отказаться от Филлипса из-за требования «Манчестер Сити»

Полузащитник Кэлвин Филлипс получает мало игрового времени в «Манчестер Сити», поэтому хочет сменить клубную прописку зимой. Слухи активно связывают 28-летнего футболиста с «Ньюкаслом», однако этот клуб готов отказаться от борьбы. Дело в финансовых требованиях «горожан» - они хотят получить 7 миллионов фунтов за аренду Филлипса. В «Ньюкасле» считают такую сделку нерациональной.

В сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс поучаствовал в 10 матчах «Манчестер Сити». В них полузащитник, которого эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 28 миллионов евро, забил один гол.