​Невилл: «Тоттенхэм» может обойти «Арсенал» и «Ливерпуль»

Известный в прошлом футболист Гари Невилл высоко оценивает перспективы «Тоттенхэма» в текущем сезоне. По мнению экс-капитана «Манчестер Юнайтед», «шпоры» могут обойти в таблице «Арсенал» и даже «Ливерпуль».

«Если «Тоттенхэм» будет поддерживать своих игроков в хорошей форме, они наверняка финишируют в топ-4. Я искренне думаю, что в этом сезоне они могут выступить лучше, чем «Арсенал» и «Ливерпуль», - слова Невилла приводит пресс-служба АПЛ.

Напомним, что в воскресенье вечером «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» - 2:2. На текущий момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.