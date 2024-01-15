​«Севилья» оформила аренду хавбека «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» закрыла вопрос с трансфером атакующего полузащитника Ханнибала Межбри из «Манчестер Юнайтед». Испанский клуб арендует 20-летнего футболиста на остаток сезона 2023/2024. У андалузцев будет возможность выкупить Ханнибала за 20 миллионов евро, пишет в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс. Он добавляет, что «Манчестер Юнайтед» будет иметь право обратного выкупа футболиста за 35 миллионов евро.

Отмечается, что Ханнибал Межбри уже успешно прошёл медицинское обследование. В ближайшее время о сделке объявят официально.

Добавим, что на текущий момент «Севилья» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.