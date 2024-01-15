Вернер назвал главную причину, по которой решил перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер назвал главную причину, по которой решил перебраться в лондонский клуб. Немец отметил, что главный тренер Анге Постекоглу произвёл на него очень хорошее впечатление.

«Как только я поговорил с Постекоглу, мне захотелось стать частью этой группы, мне захотелось играть для этого тренера. Это было главной причиной, по которой я решил перейти в «Тоттенхэм». Я доволен своей игрой, дебют прошёл хорошо», – цитирует Вернера The Spurs Express.

В дебютном матче за «Тоттенхэм» Вернер отметился ассистом против «Манчестер Юнайтед». Тимо ранее провёл два сезона в Англии в составе «Челси».