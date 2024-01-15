Онана может не успеть сыграть за Камерун в первом матче Кубка Африки

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может не успеть принять участие в первом матче сборной Камеруна на Кубке Африки, где команда встретится с Гвинеей. По информации от Manchester Evening News, частный самолёт Онана с опозданием приземлился в месте назначения в Кот Д'ивуаре из-за плохой погоды.

Отметим, что сборная Камеруны сыграет против Гвинеи сегодня в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Онана завершил карьеру в сборной Камеруна во время чемпионата мира 2022 года, но затем голкипера уговорили вернуться. Минувшим летом Андре перебрался из миланского «Интера» в «Манчестер Юнайтед».