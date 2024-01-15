Хамед Траоре прибудет в Неаполь, чтобы подписать контракт с «Наполи»

Полузащитник «Борнмута» Хамед Траоре в ближайшее время перейдёт в «Наполи».

Как утверждает Sky Italia, 23-летний хавбек собирается прибыть в Неаполь для завершения сделки по переходу в «Наполи». Сообщается, что завтра, 16 января, Траоре пройдет медицинское обследование.

Ранее стало известно, что «Наполи» арендует полузащитника у «Борнмута».

В нынешнем сезоне Траоре принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Действующий трудовой договор игрока с «Борнмутом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 18 миллионов евро.