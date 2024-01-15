​Клопп хочет привести в «Ливерпуль» молодого вратаря

«Ливерпуль» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Алана Никсона, главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет видеть на «Энфилде» вратаря Энтони Паттерсона. В настоящий момент 23-летний футболист представляет «Сандерленд».

В сезоне 2023/2024 Паттерсон провёл в Чемпионшипе 27 матчей. В восьми из них вратарь не пропустил. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

«Сандерленд» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона Англии.