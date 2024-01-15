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Вернер: «Иногда дело не в тренере, а в тебе»

15 Января 2024 • 15:28 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер ответил на вопрос, считает ли он критику в свой адрес во времена игры за «Челси» несправедливой.

Напомним, 27-летний футболист выступал за «синих» с 2020 по 2022 год. За это время он провел 89 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 21 результативный пас.

«Иногда дело не в болельщиках или тренере. Иногда дело в тебе. Смотришь на статистику и думаешь, что хотел забить больше голов. Но теперь я немного старше и понимаю, насколько важны для команды передачи и проходы. Я хочу забивать, но это уже не главная составляющая моей игры», — приводит слова Вернера Standard.

В первой половине сезона Вернер выступал за «РБ Лейпциг» и провел 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

Этой зимой футболист на правах аренды перебрался в «Тоттенхэм».

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