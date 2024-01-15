Вернер: Я могу быть полезен «Тоттенхэму», не забивая голов

Новичок «Тоттенхэма» Тимо Вернер ответил на вопрос о своей результативности.

— Я думаю, что многие люди хотели, чтобы я забивал больше голов, но в «Тоттенхэме», с нашей тактикой, я могу принести много пользы команде своими передачами. Возможно, я не буду главным игроком атаки, но я могу уводить за собой соперников, чтобы мои партнеры заполняли свободные зоны, — приводит слова Вернера Standard.

Вернер перебрался в «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно и уже успел дебютировать за «шпор». В матче 21-го тура Английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2) форвард провел на поле 80 минут и записал в свой актив один ассист.