​«Манчестер Юнайтед» обсуждает трансфер вингера из лондонского клуба

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты по усилению состава. Как стало известно ESPN, в клубе обсуждают летний трансфер вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» и «Челси» тоже интересуются 22-летним Олисе, но в пользу «Манчестер Юнайтед» говорит готовность клуба включить в сделку защитника Аарона Уан-Биссаку. Последний может вернуться в «Кристал Пэлас», который является для него родным клубом.

Майкла Олисе эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 50 миллионов евро, а Аарона Уан-Биссаку – в 20. Вероятно, «красным дьяволам» в рамках потенциальной сделки придётся доплатить какую-то сумму.