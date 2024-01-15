Матич обсудил с руководством «Ренна» своё будущее, игрок может вернуться в АПЛ

Полузащитник «Ренна» Неманья Матич в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее защищал цвета лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Санти Уна, сербский хавбек сегодня утром обсудил с руководством «Ренна» своё будущее.

Ранее сообщалось, что в трансфере Матича заинтересован лондонский «Фулхэм». Жена Неманьи очень любит столицу Великобритании, что может повлиять на решение футболиста вернуться в АПЛ. Также в услугах Матича заинтересован другой французский клуб – «Лион».

35-летний Матич в этом сезоне провёл 13 матчей в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием.