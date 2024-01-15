​Гвардиола допускает уход талантливого игрока из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу атакующего полузащитника Оскара Бобба. Испанский тренер похвалил 20-летнего футболиста, но в то же время допустил его уход.

«Бобб способен играть на 5 позициях! У «Манчестер Сити» будет футболист на долгие годы, если Оскар решит остаться. Сейчас он доволен количеством игровых минут, но Коул Палмер тоже был доволен, а потом сказал: «Я хочу большего!» Это естественно, это понятно», - слова Гвардиолы приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Коул Палмер в прошлом году сменил «Манчестер Сити» на «Челси».