«Астон Вилла» близка к подписанию 18-летнего игрока «Црвены Звезды» Недельковича

Руководство «Астон Виллы» приблизилось к подписанию правого защитника «Црвены Звезды» Косты Недельковича.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, 18-летний футболист после подписания соглашения с бирмингемцами намерен остаться в сербском клубе до конца сезона. Сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии, а стоимость сделки составит около девяти миллионов евро. Известно, что «Астон Вилла» уже давно присматривалась к Недельковичу.

Коста провёл 18 матчей в рамках всех турниров, отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два с половиной миллиона евро.