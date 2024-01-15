Туре высказался о Клоппе

Бывший защитник «Ливерпуля» Коло Туре поделился мнением о главном тренере мерсисайдского клуба Юргене Клоппе.

«Клопп всегда думает о работе. Пока ты будешь максимально выкладываться, он всегда будет поддерживать тебя. Юрген невероятно позитивный человек», - передает слова Туре клубный сайт мерсисайдцев.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место. Подопечные Клоппа набрали 45 баллов в 20 турах и опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка. Ближайший матч в чемпионате страны «красные» проведут с «Борнмутом».