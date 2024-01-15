Мбаппе или Холанн: Кто лучше из кандидатов в «Реал» и «Барселону»

Летом Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн могут оказаться в одном чемпионате, чтобы соперничать лицом к лицу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило сравнить француза и норвежца, чтобы понять, кто лучше.

Мбаппе – чемпион мира, а Холанн выиграл Лигу чемпионов

Эрлинг Холанн чуть моложе Килиана Мбаппе: норвежцу летом исполнится 24 года, в то время как французу в минувшем декабре «стукнуло» 25. К этому возрасту оба успели завоевать множество трофеев, но разных.

Главный успех в карьере Мбаппе сейчас – это выигранный чемпионат мира в 2018-м. В 2022-м он мог выиграть и второй подобный трофей, но даже хет-трика в финале не хватило для победы. У Холанна объективно нет возможности выиграть этот титул, Норвегия не имеет такого количества звёзд. Зато скандинав уже выиграл Лигу чемпионов, причём став лучшим бомбардиром турнира. Рано или поздно Мбаппе тоже должен победить в главном еврокубке, но пока он к этому стремится и, видимо, из-за этого и присматривается к «Реалу». Справедливости ради надо вспомнить, что француз с «ПСЖ» был в финале, но тот сезон Лиги чемпионов был усечённым.

Что касается иных трофеев, то количественно Мбаппе впереди. Он 6-кратный чемпион Франции (причём в первый раз добился этого с «Монако»), 3 раза выиграл Кубок Франции, 2раза – Кубок французской лиги. Ещё были 3 Суперкубка страны и успех в Лиге наций со сборной. Холанн брал «золотой дубль» в Австрии с «Зальцбургом», победил в Кубке Германии с «Боруссией», а с «Манчестер Сити» стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а ещё побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Холанн доказал класс в адаптации

Когда сравнивали Роналду и Месси, в пользу португальца часто приводили довод, что он показывал класс в Англии, Испании и Италии, адаптируясь к новым командам и чемпионатам. Месси же всех главных успехов добился в родной «Барселоне», где к нему относились по-особенному.

Для Мбаппе «ПСЖ» не является родным клубом, но нет сомнений, что отношение к нему особенное. Он имеет огромное влияние в команде, что приводило в том числе к конфликту с Неймаром. Наконец при подписании предыдущего контракта с «ПСЖ» Мбаппе звонил сам президент Франции. К нему относятся как к символу и с него сдувают пылинки.

Холанн же всю свою карьеру находится в состоянии жёсткой конкуренции, и каждый раз ему приходится с боем отстаивать свой статус. В Австрии, Германии и Англии Холанну не давали поблажек или особого статуса. По этой причине крайне интересно будет посмотреть на Мбаппе, который перестанет быть главной звездой, а станет одной из. В Мадриде будет именно так, и как с этим психологически справится француз – вопрос.

Холанн доказал состоятельность в топ-чемпионате

Сомнений в качествах Мбаппе в целом нет: он доказывал свои способности и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира. Тем не менее это не повседневные турниры. В чемпионате Франции «ПСЖ» сильнее всех, так что для Мбаппе матчи Лиги 1 – это, по сути, тренировка.

Чемпионат Франции по уровню слабее Германии, не говоря уж об Англии. Холанн же уже доказал, что способен показывать свой класс в топ-чемпионатах. Прошлогодние невероятные 36 голов в Премьер-лиге тому наглядное подтверждение. Насколько Мбаппе сможет доказывать свой уровень неделя за неделей – пока вопрос, на который мы не знаем ответа.

Мбаппе более разносторонний игрок

При этом Мбаппе точно будет проще вписаться в игру новой команды. Норвежец – это классический завершитель атак, бомбардир. В этом сезоне Хосеп Гвардиола пытается сделать Холанна более разносторонним, но есть сомнения, что это пойдёт форварду на пользу.

Что касается Мбаппе, то он изначально был более командным игроком. У француза намного больше голевых передач в среднем за матч. В этом смысле Мбаппе намного более самодостаточный игрок, а Холанну всё же важно иметь партнёров, которые будут его находить.

Так кто лучше?

Сейчас сложно сказать. Мбаппе выглядит более разносторонним, но он пока является просто первым «парнем на деревне». Это уже негативно сказалось на его характере, и есть вопросы по поводу того, насколько легко он сумеет интегрироваться в «Реал», в другую атмосферу. Однако если всё сложится, то на пару с Винисиусом мадридцы могут получить лучшего в мире атакующего фланги.

Что касается Холанна, то нет сомнений, что он адаптируется в любой новой команде и чемпионате. Вот только, если в «Барселоне» не выстроят игру так, чтобы создавать моменты для норвежца, то результата не будет. Мы это видели в Дортмунде, где Холанн всё равно забивал много, но не настолько, чтобы принести титул.

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Роман Андреев