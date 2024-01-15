Невилл: «Беллингем сделал правильно, что не выбрал в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о карьере полузащитника Джуда Беллингема, ныне выступающего за мадридский «Реал».

«У Джуда на старте карьеры был выбор между «МЮ» и «Боруссией». Он большой молодец, что перешел в Дортмунд. Теперь Беллингем является одним из лучших футболистов мира. Что было бы, перейди он в «Юнайтед»? Не знаю, возможно, Джуд добился бы успеха, но я не уверен», - цитирует Невилла The Mirror.

Беллингем перешел в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний футболист сыграл 17 матчей, забил 13 мячей и отдал два ассиста.