Двум клубам АПЛ грозит снятие очков

Два представителя Премьер-лиги могут получить наказание. Как информирует таблоид The Sun, «Эвертон», с которого ранее сняли десять очков, может снова подвергнуться санкциям за новые финансовые нарушения в период с 2021 по 2024 год.

Также под угрозой снятия очков оказался еще один английский клуб – «Ноттингем Форест». «Лесники» могут получить наказание за денежные убытки, которые превысили 45 миллионов фунтов.

В настоящий момент «Эвертон» с 17 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ноттингем Форест», в свою очередь, набрал 20 баллов и находится на 15-й строчке.