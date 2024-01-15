Невилл: «Я ошибся, советуя игрокам переходить в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает ошибочным свой совет о том, что игрокам стоит переходить в стан «красных дьяволов».

«Я общался с некоторыми игроками до того, как они переходили в «Юнайтед». Тогда я обещал им, что они не пожалеют о своем выборе. Смотря назад, могу сказать, что это был плохой совет», - передает слова эксперта таблоид Mirror.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» расписал мировую с лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:2. После 21 поединка подопечные Эрика тен Хага занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.