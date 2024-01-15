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«Манчестер Юнайтед» может купить одноклубника Захаряна

15 Января 2024 • 12:19 Комментировать

26-летний нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль имеет два варианта трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно данным источника, в споре за 26-летнего испанского форварда сойдутся «Манчестер Юнайтед» и бирмингемская «Астон Вилла». Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2028 года.

Оярсабаль сыграл 19 поединков в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей (два – с пенальти) и одну голевую передачу.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Астон Вилла Микель Оярсабаль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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