Бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, какой клуб мечтал тренировать.

«Мой отец всегда поддерживал «Ливерпуль». Я тоже являюсь болельщиком «красных». Мне всегда хотелось занять пост главного тренера мерсисайдцев», - передает слова шведского специалиста Sky Sports.

Напомним, что на клубном уровне Эрикссон поработал в «Лацио», «Роме» и «Бенфике».

В настоящий момент пост наставника «Ливерпуля» занимает немецкий специалист Юрген Клопп. После 20 туров мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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