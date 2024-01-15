«Барселона» может потратить 80 миллионов на форварда из АПЛ

Центральный форвард «Ньюкасла» Александр Исак по-прежнему имеет возможность перейти в испанский гранд. В услугах 24-летнего шведского футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

По информации журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» планируют переговоры с «сороками» по подписанию скандинава. Сумма потенциального трансфера Исака в «Барселону» может составить 80 миллионов евро. Срок действующего контракта игрока с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Александр провел 16 поединков. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей.