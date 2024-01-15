Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в «королевский» клуб норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе.

«Мбаппе или Холанн в «Реале»? Трансферами занимается президент клуба, это его прерогатива. Поэтому я не хочу говорить на эту тему. Нынешние футболисты команды довольны, все получают игровое время. У нас в обойме 25 игроков, которые готовы на все ради клуба», - передает слова бразильского форварда Ok Diario.

Накануне «Реал» стал триумфатором Суперкубка Испании, разгромно победив каталонскую «Барселону» со счетом 4:1. В этой встрече Винисиус отметился тремя голами.