Онана покинул «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана покинул расположение команды сразу после поединка 21-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (2:2). Голкипер улетел в Кот-д’Ивуар, где выступит за сборную Камеруна на Кубке Африки.

В понедельник, 15 января, камерунцы стартуют на турнире поединком против Гвинеи. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Онана пополнил ряды «красных дьяволов» минувшим летом, перебравшись из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне голкипер провел 28 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов.