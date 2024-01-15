Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ричардс: «С де Брёйне «Манчестер Сити» будет неудержимым»

15 Января 2024 • 09:37 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался относительно возвращения бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне в состав «горожан» после травмы.

«Когда футболист такого уровня возвращается на поле, он приносит пользу своей команде. После камбэка Кевина «Манчестер Сити» будет чувствовать себя еще увереннее. Эта команда будет неудержимой», - передает слова Ричардса Sky Sports.

Напомним, что де Брёйне вернулся на поле в матче против «Ньюкасла» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. «Горожане» отпраздновали гостевую победу со счетом 3:2. В этой встрече бельгиец отметился голом и результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Майка Ричардс Кевин де Брёйне ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола ​В Англии сорвался второй матч за день У Бензема есть три варианта в Европе В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​Клуб Месси отказал «Барселоне»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может потратить 80 миллионов на форварда из АПЛ
10:27 · Англия. Премьер-лига
Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Онана покинул «Манчестер Юнайтед»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: «С де Брёйне «Манчестер Сити» будет неудержимым»
03:18 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Скучаю ли я по Англии? Предпочитаю смотреть вперёд, а не в прошлое»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, как провёл отпуск: «Я смог посмотреть все матчи АПЛ»
14 Января
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Тарковски: «Продолжаем собирать очки»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу оценил дебют Вернера за «Тоттенхэм»
23:19 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Продолжаем прогрессировать»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель: «Ужасный второй тайм, «Манчестер Юнайтед» должен быть доволен ничьей»
23:01 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Мы растём»
22:55 · Англия. Премьер-лига
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «У «Манчестер Юнайтед» нет своего стиля игры»
Все новости
Рекомендуем