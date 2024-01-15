Ричардс: «С де Брёйне «Манчестер Сити» будет неудержимым»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался относительно возвращения бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне в состав «горожан» после травмы.

«Когда футболист такого уровня возвращается на поле, он приносит пользу своей команде. После камбэка Кевина «Манчестер Сити» будет чувствовать себя еще увереннее. Эта команда будет неудержимой», - передает слова Ричардса Sky Sports.

Напомним, что де Брёйне вернулся на поле в матче против «Ньюкасла» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. «Горожане» отпраздновали гостевую победу со счетом 3:2. В этой встрече бельгиец отметился голом и результативной передачей.