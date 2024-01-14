​Тарковски: «Продолжаем собирать очки»

В матче двадцать первого тура английского чемпионата «Эвертон» принимал дома «Астон Виллу», но не смог переиграть соперника - 0:0. Тем не менее, нападающий «ирисок» Джеймс Тарковски считает, что его команда провела хороший матч, не пропустив и заработав очко. Это очень важно, по словам Джеймса:

- Мы сыграли нормально. Получили кое-какие синяки, но мне понравилась игра. У нас был лучший шанс на гол, но Доминик Калверт-Льюин упустил его. Мы должны собирать очки, у нас есть штраф в десять очков, - цитирует слова Тарковски BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Эвертону» предстоит сыграть с «Астон Виллой».