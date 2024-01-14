Постекоглу оценил дебют Вернера за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, что думает об игре Тимо Вернера в дебютном матче за команду.

27-летний форвард совсем недавно вернулся в Англию, перебравшись в стан «шпор» из «РБ Лейпцига» на правах аренды. В воскресенье игрок дебютировал за «Тоттенхэм» в поединке против «Манчестер Юнайтед» (2:2), записав себе в актив голевую передачу.

«Тимо провёл с нами всего две тренировки, он не выходил в старте целую вечность, но сегодня я увидел, что он может быть по-настоящему полезен для нас, как только поймёт нашу игровую модель.

У Вернера были моменты, он постоянно представлял угрозу. Думаю, он будет наслаждаться игрой здесь. Он был решительно настроен выйти в старте, и у меня попросту не было выбора», – цитируют английские СМИ Постекоглу.