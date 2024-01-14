​Дайч: «Продолжаем прогрессировать»

В двадцать первом туре английского чемпионата «Эвертон» не сумел переиграть «Астон Виллу», команды сыграли нулевую ничью, которой доволен и Унаи Эмери, наставник «вилланов», и его коллега из «Эвертона» Шон Дайч. Он прокомментировал итоги матча:

- «Астон Вилла» - хороший соперник. Мы же продолжаем прогрессировать. Хорошо, что сохранили ворота нетронутыми в игре против топ-клуба. К тому же, именно мы создали главные шансы для взятия ворот. Защищались мы также отлично, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде с «Фулхэмом».