Шмейхель: «Ужасный второй тайм, «Манчестер Юнайтед» должен быть доволен ничьей»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мыслями о ничьей в матче против «Тоттенхэма» (2:2).

Расмус Хёйлунн и Маркус Рэшфорд выводили команду Эрика тен Хага вперёд на 3-й и 40-й минутах соответственно, в составе «шпор» отличались Ришарлисон (19-я минута) и Родриго Бентанкур (46-я).

«Манчестер Юнайтед» должен быть доволен этой ничьей, поскольку не заслуживал даже её. Второй тайм получился просто ужасным – такое ощущение, что команда не вышла из раздевалки. «Тоттенхэм» играл лучше, создал больше шансов и заслуживал другого результата», – цитирует The United Stand знаменитого экс-вратаря.