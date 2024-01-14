Эмери: «Мы растём»

В двадцать первом туре английского чемпионата «Астон Вилла» не сумела переиграть в гостевмо матче «Эвертоном», но наставник «вилланов» Унаи Эмери доволен итогами игры, он считает, что его команда растет.

- Мы допустили мало шансов для гола у наших ворот. Все время придерживались игрового плана. Мы растем. Мы становимся все увереннее. у нас формируется собственный стиль, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилле» предстоит сыграть с «Ньюкаслом», это случится тридцатого января. Сейчас «Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице.