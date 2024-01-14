Невилл: «У «Манчестер Юнайтед» нет своего стиля игры»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что у команды Эрика тен Хага не развита игровая идентичность.

«Красные дьяволы» поделили очки с «Тоттенхэмом» в воскресном матче Премьер-лиги (2:2), значительно уступив «шпорам» по проценту владения мячом и количеству ударов по воротам.

«Манчестер Юнайтед» – команда, делающая ставку на владение мячом? Нет. Команда, играющая в вертикальный футбол? Нет. Контратакующая команда? Иногда. Я не вижу никакого развития собственного стиля», – заявил Невилл, выступая на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 32 набранными очками после 21 тура.