​Хёйлунн: «Я чуть разочарован»

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в двадцать первом туре чемпионата Англии, команды забили друг другу по два мяча. Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн открыл счет в этом матче, он прокомментировал свой успех.

- Я чуть разочарован. Игру мы сыграли очень хорошую. Особенно в нападении. Я думаю, что все начинают лучше чувствовать друг друга. Пропустили два достаточно нелепых гола. Мы должны играть более сфокусированно. Очень рад, что смог ассистировать Рэшфорду. Мы хорошо чувствуем друг друга, - цитирует слова Расмуса Хейлунна BBC Sport.