Тен Хаг – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Я разочарован»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после ничейного матча против «Тоттенхэма» (2:2).

«Красные дьяволы» дважды выходили вперёд, но не сумели удержать преимущество. Голами в составе хозяев поля отметились Расмус Хёйлунн и Маркус Рэшфорд, отличившиеся на 3-й и 40-й минутах.

«Я очень разочарован – по-другому быть и не может, когда дважды выходишь вперёд, а затем пропускаешь два лёгких гола. Остаётся лишь смириться.

Команда показала отличный настрой, великолепный дух. Мы боролись и отдали все силы. Думаю, это была отличная игра для всех зрителей, а не только для болельщиков «Манчестер Юнайтед», поскольку команды продемонстрировали высокий темп», – цитирует BBC тен Хага.