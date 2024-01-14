Ван де Вен: «Хорошая игра для нас»

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в двадцать первом туре чемпионата Англии, команды забили друг другу по два мяча. Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен прокомментировал итоги матча, он считает, что его команда провела хороший матч.

- Я думаю. что мы сыграли хороший матч. Мы много владели мячом. «Манчестер Юнайтед» очень опасен в контратаках. Хорошая игра, - цитирует слова нидерландского защитника BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом». Это случится в последний день января.