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Ван де Вен: «Хорошая игра для нас»

14 Января 2024 • 22:13 Комментировать

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в двадцать первом туре чемпионата Англии, команды забили друг другу по два мяча. Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен прокомментировал итоги матча, он считает, что его команда провела хороший матч.

- Я думаю. что мы сыграли хороший матч. Мы много владели мячом. «Манчестер Юнайтед» очень опасен в контратаках. Хорошая игра, - цитирует слова нидерландского защитника BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом». Это случится в последний день января.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Мики ван дер Вен
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