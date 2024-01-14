Постекоглу – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Горжусь игроками, отличный второй тайм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о выступлении своей команды в матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Шпоры» дважды уступали в счёте, но оба раза нашли в себе силы отыграться. Голами в составе гостей «Олд Траффорд» отметились Ришарлисон и Родриго Бентанкур, забившие на 19-й и 46-й минутах соответственно.

«Всегда хочется выигрывать, но я горжусь игроками. Мы не лучшим образом начали матч, пропустили гол, но команда блистательно отреагировала и показала отличный футбол. Во втором тайме мы контролировали ход игры. «Манчестер Юнайтед» очень опасен при контратаках, однако мы, как правило, достойно с этим справлялись», – приводит BBC слова Постекоглу.