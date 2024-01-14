Вернер прокомментировал свой дебют за «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер поделился впечатлениями после первого матча в новой команде.

Арендованный у «РБ Лейпцига» футболист вышел в стартовом составе «шпор» в выездном поединке Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:2, а немецкий форвард отметился результативной передачей на Родриго Бентанкура.

«Я очень рад вернуться [в АПЛ], мне нравится здесь играть. Это лучшая лига в мире по темпу и качеству игры. Скоро я смогу получше привыкнуть к новым одноклубникам, и тогда, думаю, всё пойдёт лучше.

Конечно, трудно не нервничать, когда дебютируешь на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед», но я старался получать удовольствие. Играя в нападении, ты всегда хочешь забить, но ассист – тоже хорошо», – сказал в интервью Sky Sports Вернер.