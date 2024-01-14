«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного из 316 домашних матчей АПЛ, когда вёл к перерыву

«Тоттенхэм» не смог завершить грандиозную серию «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу «красных дьяволов», в составе которых отличились Расмус Хёйлунн и Маркус Рэшфорд. «Шпоры» отыгрались в самом начале второго тайма, но больше зрители «Олд Траффорд» голов не увидели – 2:2.

Как отмечает Football Talk, «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал в домашних матчах Премьер-лиги, если уходил на перерыв с преимуществом в счёте. Серия насчитывает уже 316 поединков, в 292 из которых манкунианцы добивались победы, а ещё в 24 случаях была зафиксирована ничья.