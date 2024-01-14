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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ следят за форвардом «Интера» Тюрамом

14 Января 2024 • 21:33 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Лацио
19.01 22:00

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам попал на радары представителей Английской премьер-лиги.

Француз впечатляюще проводит свой дебютный сезон в Серии А после переезда из Германии. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, два неназванных клуба Премьер-лиги внимательно следят за ситуацией с Тюрамом, чтобы при удобном случае начать переговоры по его трансферу.

В активе 26-летнего форварда девять забитых мячей и 11 результативных пасов в 27 матчах за «нерадзурри» в текущей кампании. Трансферная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 55 млн евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
14 Января 2024 в 21:50
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