Клубы АПЛ следят за форвардом «Интера» Тюрамом

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам попал на радары представителей Английской премьер-лиги.

Француз впечатляюще проводит свой дебютный сезон в Серии А после переезда из Германии. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, два неназванных клуба Премьер-лиги внимательно следят за ситуацией с Тюрамом, чтобы при удобном случае начать переговоры по его трансферу.

В активе 26-летнего форварда девять забитых мячей и 11 результативных пасов в 27 матчах за «нерадзурри» в текущей кампании. Трансферная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 55 млн евро.