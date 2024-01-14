«МЮ» дважды выходил вперёд, но ассист Вернера принёс «Тоттенхэму» ничью на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» благодаря Маркусу Рэшфорду и Расмусу Хёйлунну забил дважды «Тоттенхэму» до перерыва. Однако лондонцы между двумя пропущенными мячами забили один свой, а в начале второго тайма пас Тимо Вернера помог «шпорам» добиться ничьей.

Многострадальный «Манчестер Юнайтед» подошёл к матчу с «Тоттенхэмом» на девятой строчке. Под Эриком тен Хагом стул качается, и каждый поединок в этой ситуации может стать последним для наставника. Тренером «шпор» Анге Постекоглу на старте сезона наоборот восторгались, правда, к вояжу на «Олд Траффорд» лондонцы шли пятыми, что едва ли устраивало руководство. Возможно, поэтому «шпоры» зимой пополнили состав Тимо Вернером, который вышел в стартовом составе.

«Красные дьяволы» открыли счёт уже на третьей минуте. Фернандеш с центра поля сделал длинную передачу налево на ход Рэшфорду, тот ворвался в штрафную, сместился в центр, но мяч у него выбили. Однако футбольный снаряд отлетел к Хёйлунну, который слева же мощным ударом в ближнюю «девятку» не оставил шансов Викарио. Довольно быстро хозяева могли удвоить счёт. После навеса с углового Рэшфорд слева бил в дальний угол, но в створ не попал.

На 11-й минуте счёт едва не сравнялся. Сначала после навеса справа Вернер скорее скидывал, а Эванс едва не срезал счёт в свои ворота. После передачи с углового Бентакур головой бил, но Далот на штанге выручил свою команду. Однако спустя минут восемь «шпоры» своего добились. Порро навесил слева, а Ришарлисон выиграл борьбу в воздухе и пробил в цель. Вскоре уже Вернер получил мяч перед штрафной и бил в направлении дальнего верхнего угла, но в сторе не попал.

После того как счёт стал равным, игра успокоилась. «Шпоры» контролировали мяч, но больше воротам Онаны не угрожали. В свою очередь «манкунианцы» не могли даже добиться владения. Игра шла без моментов, так что счёт едва не изменился благодаря голу в свои ворота. Навес Рэшфорда слева был неточен, но Удоги подставил голову и пробил в собственную штангу.

Звон каркаса разбудил хозяев, и через пару минут «красные дьяволы» вновь вышли вперёд. Фернандеш слева вновь нашёл Рэшфорда, который вновь сместился в центр, но решил сыграть в стеночку с Хёйлунном. После обратной передачи от датчанина английский форвард точно пробил в дальний угол. Быстро Рэшфорд мог оформить дубль. После быстрой атаки англичанин вновь получил мяч в штрафной слева, но не очень хорошо обработал, из-за чего пришлось обыгрывать Порро, а того уж успел подстраховать Бентакур.

Ответ «Тоттенхэма» был опасным. Скипп слева нашёл Вернера, немец ворвался в штрафную, но пробил неточно. Уже в компенсированное время после навеса с углового Ромеро головой пальнул в перекладину с пары метров. В итоге на перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом.

Во втором тайме не прошло и минуты, как счёт вновь стал равным. Вернер получил мяч слева на краю, вошёл в штрафную и сделал пас на ворвавшегося Бентакура. Уругваец на скорости пролетел к углу вратарской и мощным ударом прошил Онану. Вскоре лондонцы могли выйти вперёд, когда Ришарлисон слева получил мяч в штрафной, но получилось слабо, и в этот раз вратарь хозяев выручил.

В начале второго тайма «Тоттенхэм» контролировал мяч и владел инициативой. «Красные дьяволы» после перерыва впервые всерьёз угрожали воротам соперника по истечении часа игры. Мактоминай из-за пределов штрафной бил в дальний угол, но чуть не попал в створ. Однако это был всплеск, в остальном «шпоры» продолжали контролировать мяч, но тоже особо без моментов.

В конце матча у «Тоттенхэма» на поле вышел новичок защитник Дрэгушин. При этом он заменил полузащитника Скиппа, так что, видимо, в концовке «шпоры» уже хотели сыграть на результат, чтобы не упустить ничью. Правда, «красные дьяволы» особо и не угрожали воротам гостей. Тем не менее, на последней компенсированной минуте хозяева едва не вырвали победу/ После навеса слева Мактоминай бил головой без сопротивления с близкого расстояния, но в створ не попал. В итоге всё завершилось миром.

Следующий матч в рамках Премьер-лиги «МЮ» проведёт только 1-го февраля, когда отправится на выезд к «Вулверхэмптону», а до этого предстоит поединок Кубка Англии против команды из низших дивизионов. «Тоттенхэм» в свою очередь во втором по значимости турнире сразится с «Манчестер Сити», а в чемпионате готовятся к «Брентфорду».