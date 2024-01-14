Лисандро Мартинес вышел на поле впервые с сентября

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес вернулся после травмы.

Аргентинец вышел на замену на 63-й минуте матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма», заняв место Джонни Эванса. Для Мартинеса это первое появление на поле с 20 сентября прошлого года, когда «красные дьяволы» проводили выездную встречу с «Баварией» в Лиге чемпионов (3:4).

Сегодняшняя игра – седьмая для 25-летнего центрбека в нынешней кампании. В активе чемпиона мира одна результативная передача.

К моменту выхода Мартинеса на табло «Олд Траффорд» горел счёт 2:2. На сайте LiveResult можно следить за событиями концовки матча.