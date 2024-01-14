Вернер оформил голевую передачу в первом же матче за «Тоттенхэм»

В эти минуты проходит матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Тоттенхэмом».

В начале второго тайма немецкий нападающий гостей Тимо Вернер, который в это трансферное окно пополнил ряды столичного клуба, оформил первое голевое действие. Немец результативно ассистировал Родриго Бентанкуру.

Напомним, что 27-летний футболист, который принадлежит немецкому «РБ Лейпцигу», заключил арендный контракт со «шпорами» до конца нынешнего сезона с опцией выкупа.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.