Рэшфорд забил на «Олд Траффорд» впервые с мая

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прервал голевую засуху в домашних матчах.

26-летний футболист отличился в сегодняшнем поединке Премьер-лиги против «Тоттенхэма», поразив ворота на 40-й минуте. Для Рэшфорда это первый гол на «Олд Траффорд» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Предыдущее взятие ворот английского форварда в родных для «красных дьяволов» стенах датировано 25 мая 2023 года – тогда пострадал лондонский «Челси» (4:1).

В общей сложности в активе Маркуса Рэшфорда четыре гола в 26 играх нынешней кампании.

Следить за ходом матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» можно на сайте LiveResult.