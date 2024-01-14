​Марсьяль решил, где хочет играть

Нападающий Антони Марсьяль получает не так много игрового времени в «Манчестер Юнайтед». У 28-летнего француза остаются варианты в Саудовской Аравии, но Марсьяль не хочет туда ехать. Как сообщает Caughtoffside, форвард планирует продолжить выступления в Европе.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль поучаствовал в 19 матчах «Манчестер Юнайтед» в различных соревнованиях. В них француз записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антони Марсьяля в 15 миллионов евро.