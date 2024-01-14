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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хёйлунн забил во втором матче АПЛ подряд

14 Января 2024 • 19:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Тоттенхэм
1 2.10 X 4.00 2 3.05
2-й тайм

В воскресенье вечером в Премьер-лиге Англии проходит матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Команде Эрика тен Хага удалось забить быстрый гол – отличился нападающий Расмус Хёйлунн.

Для Хёйлунна это второй гол в Премьер-лиге – в прошлый раз датчанин забивал в своем прошлом матче в турнире против «Астон Виллы» 26 декабря. Фанаты «красных дьяволов» надеются, что Хёйлунна, наконец, прорвало после затяжной «сухой» серии в чемпионате.

Следить за развитием событий в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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18:43 · Англия. Премьер-лига
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18:35 · Англия. Премьер-лига
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