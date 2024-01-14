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​«Ливерпуль» сделал предложение по игроку «Ювентуса», но услышал отказ

14 Января 2024 • 19:48 Комментировать

«Ливерпуль» пытался заполучить нападающего Кенана Йылдыза из «Ювентуса». Как сообщает портал Goal со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, гранд Премьер-лиги делал предложение по Йылдызу. В ответ мерсисайдцы услышали «нет», поскольку предложение не устроило туринцев. Более того, «старая синьора» дала понять, что расставаться с 18-летним футболистом зимой она не планирует.

В сезоне 2023/2024 Кенан Йылдыз провёл за первую команду «Ювентуса» 11 матчей. В них футболист записал на свой счёт три гола.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Ливерпуль Ювентус Кенан Йылдыз трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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